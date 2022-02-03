Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'deki sivillere huzur vermiyor

YPG/PKK'lı teröristler, terörden arındırılmış bölgelere saldırarak, sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesindeki siviller, YPG/PKK'nın roketli saldırılarına maruz kalan bölgelerin başında geliyor.

Örgütün dün akşam saatlerinde yaptığı roketli saldırısında, yaklaşık 450 bin sivilin yaşadığı Bab ilçe merkezinde birçok ev, dükkan ve araç zarar gördü.

Bab'daki siviller, örgüt saldırıları sonrası oluşan zararı karşılayacak imkanlarının olmadığından şikayet ediyor.

Saldırıların son bulmasını isteyen siviller, terör örgütü YPG/PKK'nın bölgeden uzaklaştırılmasını istiyor.

"Ölenlerin ne suçu vardı?"

AA muhabiri, YPG/PKK'nın dün Fırat Kalkanı Harekatı sahasındaki Bab ilçe merkezine gerçekleştirdiği roketli saldırıya maruz kalan bölge halkıyla görüştü.

Okulundan çıktığı sırada saldırılara tanık olan 16 yaşındaki Coher Debek, "Mahalleye ulaştığımda roketler arkama düştü. Burada döviz satan, manav ve motor ustaları öldü." dedi.

YPG/PKK'ya öfkeli olan Debek, "Hayallerimiz örgütün elinde son buluyor. Ölenlerin ne suçu vardı? Neden öldüler? Neden kurtarılan bu bölgeye füzelerle saldırıyorlar? Çok şükür ailemden zarar gören olmadı. Sadece evimiz zarar gördü." diye konuştu.

"Terör örgütü huzuru ve güveni bozuyor"

Saldırıda komşusu ölen Ahmed Samo, olay sırasında oğluyla evde yemek yediğini belirterek, "Roket komşumuzun evi ile evimin arasına düştü. Çok şükür bizde bir şey yok ama komşumuz hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Terör örgütü huzuru ve güveni bozuyor. Yetkililerden terör örgütünün uzaklaştırtılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kadın ve çocuklar çok korktu"

Saldırının görgü tanıklarından 63 yaşındaki Abdulmunim Gazal, evlerinin saldırıda zarar gördüğünü söyledi.

Gazal, "4 çocuğumla bu evde yaşıyorum. Saldırılar oldu çok şükür canımıza bir şey olmadı. Ancak evimiz zarar gördü. Yiyecek ekmek paramız yok evimi nasıl tamir edeceğim? Kadın ve çocuklar çok korktu." şeklinde konuştu.

"Örgütün bu saldırıları sadece sivillere yönelik"

Bab'daki sivillerden 65 yaşındaki Cemal Susan de YPG/PKK'nın saldırısına sert tepki gösterdi.

Susan, "5 çocuğumla Bab'da yaşıyorum. Sivillerin hiçbir suçu yok. Evlerimizi yıktılar. Örgütün bu saldırıları sadece sivillere yönelik." dedi.

Terör örgütü YPG/PKK, yuvalandığı Münbiç ve Tel Rıfat ilçeleri cephe hatlarından muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere sık sık saldırılar düzenliyor.