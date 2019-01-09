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Terör örgütü YPG/PKK Deyrizor'da binlerce aileyi göçe zorluyor

Terör örgütü YPG/PKK, Fırat'ın doğusunda işgal ettiği bölgelerde derme çatma çadırlarda kalan binlerce aileyi göçe zorladı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 07:14
Terör örgütü YPG/PKK Deyrizor'da binlerce aileyi göçe zorluyor

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'un doğu kırsalında bulunan çadır kentleri ortadan kaldırmak için harekete geçti.

Kamplara giren YPG/PKK'lılar, aileleri DEAŞ'lı olmakla suçlayarak bölgeden ayrılmaya zorladı.

Örgüt, aileleri Haseke ilinin Irak sınırındaki Hol bölgesine gitmemeleri halinde ölümle tehdit etti.

Teröristler nüfus yapısını değiştirdi

Fırat Nehri'nin doğusundaki en büyük yerleşim alanları Halep'in Aynularab, Rakka'nın Tel Abyad ve Tabka, Haseke'nin Kamışlı, Amude ve Rasulayn ilçeleri ile Deyrizor'un kuzey kesimlerinden oluşuyor.

Bu kuşakta nüfusun yaklaşık yüzde 70'ini halen Araplar oluşturuyor.

Örgüt, nüfus yapısını zorla değiştirmeyi amaçlıyor.

Teröristler, çoğunluğu Arap olmak üzere Süryani, Kürt ve Türkmen sivilleri yerlerinden çıkarırken, özellikle Rakka ve Deyrizor'da DEAŞ'la çatışmalar sonrasında yerlerine dönmek isteyenleri engelliyor.

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisinin verilerine göre, YPG/PKK bugüne kadar 1 milyon 700 bin kişiyi zorla göç ettirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 07:45
  1. Suriye
  2. YPG/PKK
  3. Anadolu Ajansı

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