Terör örgütü YPG'den Türkiye'ye çağrı!

Terör örgütü YPG'nin sözde bölge sözcülerinden biri olan Nuri Mahmud'dan Türkiye'ye diyalog çağrısı geldi. Mahmud, "Türkiye ile yaşadığımız sorunları diyalog yoluyla çözmeye hazırız" dedi.

Mahmud bu açıklamayı, Erbil’den yayın yapan Rudaw sitesi ile söyleşisinde yaptı. Terör örgütü YPG sözcüsü, “Türkiye ile ABD müttefik. Sizi Suriye’de korumak için bu ittifaktan vazgeçerler mi?” sorusuna yanıtında, “Türkiye ile ABD’nin müttefik olduğunu tabii ki biliyoruz. Ve biz de kuzey Suriye bölgesi olarak Türkiye ulusu ve devleti ile komşuyuz” dedi. Nuri Mahmud, “Türkiye ulusu ve devletiyle yaşadığımız sorunları diyalog yoluyla çözmeye hazırız” ifadelerini kullandı.