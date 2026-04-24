Tanımıyorum dedi, birlikte fotoğrafları çıktı! Adı-güzel ama kendisi yalancı PKK'ya özgürlük istiyordu! Almanya Kayserili vekilin dokunulmazlığını kaldırdı! Başkan Erdoğan hafızlık icazetine katıldı, Kur'an-ı Kerim okudu Karahasanoğlu'ndan 'mini etekli' rezalete sert tepki: Kirli zihniyet ilkokuldan itibaren aşılanıyor Anıtkabir’de utanç görüntüleri! Türk askerinin selamı bardağı taşırdı Şampiyon yarış atının etini yediren firma at-eşek eti skandalıyla yine listede! Miçotakis AB’den askeri koruma dileniyor Türkiye korkusu sardı Azerbaycan, Erivan'da Türk bayrağının yakılmasını kınadı Bayrak tepkisi Sirtakiye alkış, mehtere sırt: İşte CHP Şirkete kayyım atanmıştı: 152 milyonluk lüks yata el konuldu
Terör örgütü ülkeyi kana buladı! 17 sivil hayatını kaybetti
Dünya

Terör örgütü ülkeyi kana buladı! 17 sivil hayatını kaybetti

Terör örgütü ülkeyi kana buladı! 17 sivil hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 17 sivil yaşamını yitirdi.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram ülkeyi yine kana buladı. Ulusal basında yer alan haberlere göre Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Gwoza bölgesinde saldırı düzenledi.

Saldırıda 17 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ordu, saldırıya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından bölgede teröristlere yönelik operasyon başlattı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Boko Haram’dan kanlı tuzak! Nijerya’da bombalı pusu
Boko Haram’dan kanlı tuzak! Nijerya’da bombalı pusu

Dünya

Boko Haram’dan kanlı tuzak! Nijerya’da bombalı pusu

Nijerya’da kanlı saldırı! 9 kişi öldü
Nijerya’da kanlı saldırı! 9 kişi öldü

Dünya

Nijerya’da kanlı saldırı! 9 kişi öldü

