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Terör örgütü PYD/PKK köşeye sıkıştı

Başkan Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağını açıklamasının ardından terör örgütü PYD/PKK'da panik arttı. Örgüt, şehre giriş çıkışları kaparken, sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya hazırlanıyor.

18 Aralık 2018 Salı 11:08
Terör örgütü PYD/PKK köşeye sıkıştı
Fırat’ın doğusuna harekat sinyali terör örgütü PYD/PKK’yı panikletti. Operasyona karşı şehirlere giriş-çıkışı yasaklayan örgüt, sivilleri canlı kalkan olarak kullanacak.
 
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi Türkiye kendi göbeğini kendisi kesecek. Türkiye’nin yıllardır ‘kırmızı çizgi’ olarak adlandırdığı Fırat Nehri’nin batısındaki terör varlığının bitirildiği harekatlar ile aynı zamanda terör örgütü PKK/PYD’nin Cezire ile Afrin kantonlarını birleştirme planı da sonlandı. İki yüzlü Batı ve ABD’nin oldubittiye getirerek Suriye’nin kuzeyinde terör koridoru kurmak istemesini iki harekat ile önleyen Türkiye, sınır güvenliği ve bekası için üçüncü bir harekat gerçekleştireceğini açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat Nehri’nin doğusunu işaret ederek operasyon mesajı vermesi bölgedeki mazlum halkı sevindirirken, teröristleri ise korku dağları sardı. 

Korku sardı

Fırat’ın doğusundaki teröristler panik halinde olası bir harekata karşı mevzi ve siperler hazırlayıp, tüneller kazıyor. Türkiye sınırına komşu Ayn-el Arap, Telabyad ve Rasulayn’daki teröristler yeni mevzi ve siperler kazıp, kuleler inşa ederek sürekli olarak hem Türkiye tarafını hem de Fırat’ın batısında kalan Özgür Suriye Ordusu güçlerini gözetlemeye başladı. Olası bir operasyonda topçu atışından ve uçakların düzenleyeceği hava harekatına hedef olmaktan korkan teröristler, inşa ettikleri kulelerin altına ise tünel ve sığınaklar oluşturdu. Gözlerin çevrildiği Suriye’de terör örgütü denetimindeki Münbiç’te ise ABD’ye ait helikopterler teröristlerin mevzilerinin üzerinde alçak uçuş yapıyor.
 

Siviller esir alındı

Yerel kaynaklar teröristlerin ayrıca yerleşim alanlarına da bubi tuzakları kurup, İHA ve SİHA’ların görüntü almasını engellemek için evlerin çatılarını koyu renkli bezlerle kapatarak perdeleme uyguladıklarını bildirdi.

Fırat’ın doğusuna yönelik harekat ile endişelenen bu bölgede yaşayan sivillerin bulundukları yerleşim alanlarını terk etme isteği de terör örgütü mensupları tarafından engelleniyor. Teröristlerin kentlerden ayrılmak isteyen sivillere engel olduğu, bu konuda kendilerine karşı çıkanları ölüm veya cezaevi ile tehdit ettiği bildirildi. Bu yöntemle gerçekleştirilecek harekatta uluslararası kamuoyunda ‘siviller öldürülüyor’ kara propagandası yapmak isteyen teröristler aynı zamanda bu kişileri de canlı kalkan olarak kullanacak.

ÖSO’da hazırlık tamam

Doğusunda panik havasının hakim olduğu Fırat’ın batısında bulunan ve TSK’nın düzenlediği Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatları ile huzura kavuşan Suriye topraklarındaki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ise oldukça heyecanlı. Harekatın biran önce başlamasını isteyen ÖSO unsurları, kıyısında silahları ile nöbet tuttuğu Fırat Nehri’nin doğusunu gözlem altında tutuyor. ÖSO, bölgenin gerçek sahiplerine teslim edilmesi için harekatta destek vermek istiyor.

Türkiye sahip çıktı

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşta 1 milyondan fazla insanın öldü, 7 milyon insan topraklarından koptu. Türkiye, ülkesini terk eden 3.5 milyonu aşkın Suriyeliye kucak açtı. Türkiye, Suriye’de kalan savaş mağdurlarına da gıda ve sağlık yardımı ulaştırdı. 

Devriye hamlesi

Fırat’ın batısında Türkiye sınırına 35 kilometre mesafedeki Münbiç’te TSK’nın ABD askerleri ile yaptığı devriye faaliyeti ile hareket alanı kısıtlanan terör örgütü mensupları, Türkiye’nin bu manevrasının ardından Fırat’ın doğusuna çekilmek zorunda kaldı. Ancak, terör örgütü PKK/PYD, bulunduğu Şanlıurfa ile Şırnak sınırındaki Fırat’ın doğu hattındaki topraklarda hem Türkiye sınırında güvenlik tehdidi oluşturmaya hem de bulunduğu bölgelerdeki Arap ve Türkmenleri göçe zorlayarak demografik yapıyı değiştirme girişiminden vazgeçmedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 11:08
  1. Şırnak
  2. Şanlıurfa
  3. Ordu
  4. PYD
  5. PKK
  6. Suriye

YORUM YAZ

  • menderes yurtmenderes yurt25 dk önce
    Bu başlığı değiştirmenizi öneririm. Ne demek asker yaptılar...? Bunlar devletmi ki askeri olsun.. Lütfen başlığı düzgün bir şekilde atınn teşekkürler..
  • yılmazyılmaz28 dk önce
    Bu şerefsizler doguştan korkak zaten ulen it soyları karşınızda mahalle takımı yok soysuzlar bu günler iyi günleriniz hepiniz öleceksiniz beyinsizler.
  • yusufyusuf1 sa önce
    İnşaaallah ABD nin Feto pazarlığına veya PYD yerine Peşmergeyi ikame pazarlığına prim vermeden harekatı bir an önce yaparız.

Günün Özeti

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