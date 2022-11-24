  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hiç kimsenin aklına bile gelmezdi! Apple'dan Manchester United hamlesi

Dört duvarı gören TTB Başkanı Fincancı konuştuğu PKK kanalını suçladı!

Erdoğan'ın masasındaki son anket dikkat çekti! 10 puan fark var

Kodese geri dönüş! Almanya'daki terörist için flaş karar

Batı'nın 'truva atı'nı gördü! Ve Putin noktayı koydu

Dünyanın en kalitelisi burada! Ne yağmur ne de çamur onları durduruyor

Altın için hayati tahmin! 'Manipülasyon artıyor' diyen Ramazan Kurtoğlu uyardı: Hemen bu pozisyonu alın

İslam Memiş'in dolar ve altın fiyatlarının faiz kararına ilk, yeni tepkisi! Altın tahmini yaptı, uyardı! Sert yükseliş…

Korkunç görüntü ortaya çıktı! Depremin arabayı zıplattığı an

Canan Karatay üstüne basa basa uyardı: Her şeyi yiyin ama o besini acilen bırakın
Gündem Terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon! Gözaltılar var
Gündem

Terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon! Gözaltılar var

Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 21:35:00 -

Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerince, örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, bu çerçevede gerçekleştirdikleri operasyonda, örgüt içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri iddia edilen 9 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetin paylaştığı görüntülerde, polis ekiplerinin ev ve iş yerlerinde arama yapması ve şüphelilerin gözaltına alınması yer alıyor.

Terör örgütü YPG/PKK'dan Gaziantep'e roket saldırısı
Terör örgütü YPG/PKK'dan Gaziantep'e roket saldırısı

Gündem

Terör örgütü YPG/PKK'dan Gaziantep'e roket saldırısı

PKK/YPG'den Kilis’e roketli saldırı
PKK/YPG'den Kilis’e roketli saldırı

Gündem

PKK/YPG'den Kilis’e roketli saldırı

Tüm örgütleri saydı,
Tüm örgütleri saydı, "PKK/PYD-YPG" diyemedi!

Gündem

Tüm örgütleri saydı, "PKK/PYD-YPG" diyemedi!

Terör örgütü YPG/PKK'ya cezalandırma atışları
Terör örgütü YPG/PKK'ya cezalandırma atışları

Gündem

Terör örgütü YPG/PKK'ya cezalandırma atışları

PKK/YPG ve FETÖ kol kola girdi
PKK/YPG ve FETÖ kol kola girdi

Gündem

PKK/YPG ve FETÖ kol kola girdi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "YPG" riyakarlığı tepki çekti!" target="_blank">
Kemal Kılıçdaroğlu'nun
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "YPG" riyakarlığı tepki çekti!

Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "YPG" riyakarlığı tepki çekti!

“YPG bize mi saldıracak” diyenden devlete suçlama! Terör örgütü çalıyor Bay Kemal oynuyor
“YPG bize mi saldıracak” diyenden devlete suçlama! Terör örgütü çalıyor Bay Kemal oynuyor

Siyaset

“YPG bize mi saldıracak” diyenden devlete suçlama! Terör örgütü çalıyor Bay Kemal oynuyor

Türk Silahlı Kuvvetleri Kamışlı'daki PKK/YPG hedeflerini vuruyor!
Türk Silahlı Kuvvetleri Kamışlı'daki PKK/YPG hedeflerini vuruyor!

Gündem

Türk Silahlı Kuvvetleri Kamışlı'daki PKK/YPG hedeflerini vuruyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23