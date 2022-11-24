Terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon! Gözaltılar var
Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerince, örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekipler, bu çerçevede gerçekleştirdikleri operasyonda, örgüt içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri iddia edilen 9 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Emniyetin paylaştığı görüntülerde, polis ekiplerinin ev ve iş yerlerinde arama yapması ve şüphelilerin gözaltına alınması yer alıyor.
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