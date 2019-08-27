Terör örgütü PKK/YPG'den Türkiye açıklaması: Bölgeden... Terör örgütü PKK/YPG, ABD ile Türkiye arasında yapılan 'güvenli bölge' anlaşması kapsamında Türkiye sınırından çekilmeye başladıklarını duyurdu.

Terör örgütü PKK/YPG, ABD ile Türkiye'nin anlaşması çerçevesinde Türkiye sınırından çekilmeye başladıklarını duyurdu. Fransız haber ajansı AFP'nin geçtiği son dakika haberine göre, terör örgütü PKK/YPG, "güvenli bölge" anlaşmasını uygulamak için militanlarını Türkiye sınırından çekmeye başladıklarını duyurdu. Ayrıntılar geliyor...

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