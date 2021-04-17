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Dünya Terör örgütü PKK/YPG'den 'Deyr ez-Zor' taktiği
Dünya

Terör örgütü PKK/YPG'den 'Deyr ez-Zor' taktiği

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PYD'nin ABD’nin talimatıyla Suriye’nin petrol bölgesini kontrol altına tutmak amacıyla sözde terör örgütü DAEŞ'le mücadele taktiği, bir kez daha ortaya çıktı. PKK/KCK/PYD-YPG’den oluşan SDG, 60 DAEŞ'li teröristi Deyr ez-Zor’un doğusundaki Suriye’nin en büyük petrol sahasına gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 18:38:00 - 2021-04-17 18:41:32
Terör örgütü PKK/YPG'den 'Deyr ez-Zor' taktiği

Suriye'nin en verimli petrol sahasını ABD'nin talimatıyla kontrol altında tutan terör örgütü YPG-PYD-PKK'nın, sözde terör örgütü DAEŞ'le mücadele görüntüsü vermek için hapishanelerdeki 60 DAEŞ'li teröristi Deyr ez-Zor bölgesine gönderdiği belirlendi.

DHA'nın haberine göre; güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilerde, terör örgütü, kontrolü altında tuttuğu bölgelerdeki hapishanelerden bir araya getirdiği DAEŞ'li teröristleri Deyr ez-Zor'un doğusundaki el-Ömer petrol sahasına nakletti. Suriye'nin Haseke bölgesinde bulunan hapishanelerdeki DAEŞ'li teröristlerin, terör örgütü YPG/PYD-PKK'nın sözde 'aşiret ordusu' adı verilen yapılanmasına katılmak için salıverildiği propagandası yapıldığı öğrenildi. DAEŞ'li teröristlerin koalisyona ait helikopterlerle el-Ömer'e götürüldüğü de belirtildi.

'DAEŞ'le mücadele' görüntüsü için terörist nakletmişler

Tutuklu DAEŞ'li teröristlerin el-Ömer'e sevk edilmelerinden önce terör örgütü YPG/PYD-PKK'nın kullandığı taktiklere yönelik özel eğitimler de verildiği ortaya çıktı. Suriye'nin kuzey doğusunda devam eden ve 'doğal kararlılık' adı verilen harekat kapsamında, terör örgütünün 'çatı kuruluşu' SDG'nin Deyr ez-Zor'da sözde 'güvenlik harekatı'na başladığı duyurulmuştu. DAEŞ'li tutuklu teröristler aynı gün el-Ömer petrol sahasına konuşlandırıldı. Terör örgütü YPG/PYD-PKK'nın, sözde 'güvenlik harekatı'nda, nakledilen tutuklu DAEŞ'li teröristleri kullanacağı değerlendirmesi yapıldı.

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