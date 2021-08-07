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Gündem Terör örgütü PKK'ya operasyonda mühimmat ele geçirildi
Gündem

Terör örgütü PKK'ya operasyonda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait tespit edilen 3 sığınakta ele geçirilen mühimmat şoke etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 19:20:00 -
Terör örgütü PKK'ya operasyonda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınaklarda mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

3 sığınak tespit edildi

İlçe kırsalında düzenlenen "Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü Kamışlı-8 Operasyonu"nda 3 sığınak tespit edildi.

PKK'nın mühimmatı ele geçirildi

Sığınaklarda 200 kilogram amonyum nitrat, RPG-7 roketatar, biksi makineli tüfek namlusu ve mekanizması,140 doçka mühimmatı, 609 biksi mühimmatı, 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 top elektrik kablosu, hücum yeleği, 324 uçaksavar mühimmatı, 4 küçük el telsizi, 1245 AK-47 kalaşnikof mühimmatı, kanas tüfeğine ait boş şarjör, 6 jeneratör, 2 güneş paneli, 24 hilti, 12 güç kaynağı, 3 sinyal güçlendirici, kapalı kutu içinde 3 patlatma devresi, 20 fünye, siren, 9 büyük tüp, küçük tüp, 19 çift ayakkabı, 71 koli bandı, spiral kesme makinesi, 2 akü, 10 örgütsel kitap, boş siyah çanta, siyah renk düdük, 12 büyük pil, lehim kalemi, 8 hilti demiri, 3 hilti kemeri, el arabası, kazma, balyoz demiri, keski, 3 battaniye, bahçe teli, 3 top bez, 4 çaydanlık, 4 tepsi, mangal ızgarası, semaver, 3 kazan, 7 jelikan bidon, 2 metre uzunluğunda 3 çadır demiri, 11 jilet ve 2 elektrik bandı ele geçirildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

 

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