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Gündem Terör örgütü PKK'ya operasyon! Mühimmat ele geçirildi
Gündem

Terör örgütü PKK'ya operasyon! Mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda arazide mühimmat ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 18:59:00 -
Terör örgütü PKK'ya operasyon! Mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda arazide mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu/Tütünlü-4 Operasyonu" başlatıldı.

Bu kapsamda, ilçenin Tütünlü köyü Yanık Yer mevkisinde kayalık ve çalılık araziye gizlenmiş, terör örgütü PKK'ya ait olduğu düşünülen n 4 anti personel roket mühimmatı, 7,62 milimetrelik 384 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı ve 1109 7,62 milimetrelik Biksi mühimmatı bulundu.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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