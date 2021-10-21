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Gündem Terör örgütü PKK'ya operasyon! HDP eski il başkanı gözaltına alındı
Gündem

Terör örgütü PKK'ya operasyon! HDP eski il başkanı gözaltına alındı

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir dönem HDP İl Başkanlığı yapan şahıs gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 20:36:00 -
Terör örgütü PKK'ya operasyon! HDP eski il başkanı gözaltına alındı

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir dönem HDP İl Başkanlığı yapan şahıs gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 2009-2013 yılları arasında HDP Adıyaman İl Başkanlığı yapan Mehmet Varol, gözaltına alındı.

Mehmet Varol'un, 28 teröristi anmak için Bezar Dağı'nda 2013 yılında düzenlenen etkinliğe katıldığı da saptandı.

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