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Gündem Terör örgütü PKK'ya Mehmetçik 'Pençe'si! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Gündem

Terör örgütü PKK'ya Mehmetçik 'Pençe'si! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-12-03 16:44:00 - 2023-12-03 16:53:42

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar başarılı bir şekilde devam ederken; Kahraman Mehmetçik, Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde bir mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler; 1 adet otomatik bomba atar, 70 adet bomba atar mühimmatı, 18 adet tapa, 2 adet 82 mm havan mühimmatı, 22 adet RPG-7 mühimmatı, 22 adet sevk fişeği, çok sayıda 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı” ifadelerine yer verildi.

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