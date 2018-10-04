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Terör örgütü PKK'ya finans sağladığı iddia edilen işadamı gözaltına alındı

PKK'ya Avusturya'da finansman sağladığı ve örgüte maddi yardım yaptığı belirtilen H.T. adlı işadamı gözaltına alındı.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:13
Terör örgütü PKK'ya finans sağladığı iddia edilen işadamı gözaltına alındı

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Avusturya'da terör örgütü PKK adına finansman sağladığı ve örgüte maddi yardım yaptığı iddia edilen bir iş adamının Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gideceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. 

Polis ekipleri, 2 Ekim akşamı Atatürk Havalimanı'nda operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda H.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 2 bin 666 Dolar, 19 bin 415 Euro, 240 Frank, 95 Pound, 10 bin 860 lira para ele geçirildi.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİYLE İRTİBATI ORTAYA ÇIKTI 

Şüpheli H.T.'nin PKK KONGRA-GEL eş başkanı R.K. ile iletişiminin bulunduğu ve MEDNUÇE TV kanalında yayınlara katıldığı ortaya çıktı. 

 

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 17:13
  1. İstanbul
  2. Atatürk Havalimanı
  3. PKK

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