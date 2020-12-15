Terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda HDP Birecik İlçe Başkanı Ömer Karadağ gözaltına alındı
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda HDP'nin Birecik İlçe Başkanı Ömer Karadağ gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda HDP Birecik İlçe Başkanı Ömer Karadağ gözaltına alındı.
Birecik Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında Karadağ hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyete götürüldü
İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kurtuluş Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alınan Ömer Karadağ sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Karadağ'ın "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Suç ve suçluyu övme" iddialarıyla gözaltına alındığı öğrenildi.