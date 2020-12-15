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Gündem Terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda HDP Birecik İlçe Başkanı Ömer Karadağ gözaltına alındı
Gündem

Terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda HDP Birecik İlçe Başkanı Ömer Karadağ gözaltına alındı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda HDP'nin Birecik İlçe Başkanı Ömer Karadağ gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 20:54:00 -
Terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda HDP Birecik İlçe Başkanı Ömer Karadağ gözaltına alındı

Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda HDP Birecik İlçe Başkanı Ömer Karadağ gözaltına alındı.

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında Karadağ hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyete götürüldü

İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kurtuluş Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alınan Ömer Karadağ sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Karadağ'ın "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Suç ve suçluyu övme" iddialarıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

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