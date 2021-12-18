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Gündem Terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe! O terörist de etkisiz hale getirildi
Gündem

Terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe! O terörist de etkisiz hale getirildi

Türkiye’nin terörle mücadelede ciddi başarılar elde edilmeye devam ediliyor. Kırmızı bültenle aranan ve gri listede yer alan Herdem Amed kod adlı Veysel Akkuş’un etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 11:18:00 -
Terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe! O terörist de etkisiz hale getirildi

İç Güvenlik EREN-13 operasyonları kapsamında; Siirt İl Jandarma Komutanlığınca 21 Ekim 2021 tarihinde Eruh ilçesi kırsalında barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik Jandarma İHA/SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekât ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte girmiş oldukları inlerinde etkisiz hale getirilmişti.

Kırmızı bültenle arandığı ve gri kategoride yer aldığı ortaya çıktı

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin TL’ye kadar ödülle gri kategoride yer alan ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Herdem Amed kod adlı Veysel Akkuş adındaki terörist olduğu tespit edildi.

Veysel Akkuş’un 2004 yılından beri terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok alanda sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu, geçmiş yıllarda Diyarbakır ve Erzurum bölgelerinde meydana gelen birçok terör saldırısının faili olduğu tespit edildi.

 

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