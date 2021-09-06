Terör örgütü PKK’ya bir darbe de onlardan

Göksel Çağlav Ankara

KDP güçleri Şengay anlaşması çerçevesinde bölgeden çıkmayan terör örgütü PKK’lı teröristlere yönelik operasyonlar düzenlemeye devam ediyor.

Terör örgütü PKK’ya bağlı teröristlerin KDP bölgesine sızma girişimlerine karşı aldığı önlemler karşısında geçtiğimiz günlerde 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirmişti. 3 teröristin akıbetinin ne olduğunu bile anlamayan PKK 7 teröristinin daha kaybolduğunu açıklayarak KDP’yi suçladı.

Örgütün internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "KDP bir gerilla alanından başka bir gerilla alanına geçmek için hareket halinde olan 7 kişilik bir gerilla grubuna Xelifan alanında pusu atarak saldırıda bulunmuştur. Daha önce 3 kişilik bir gerilla grubuna da pusu kurarak saldırmıştı. Hala bu 3 gerillanın akıbeti konusunda bir açıklama yapmamıştır. HPG Xelifan’da saldırıya uğrayan 7 gerillanın şehit edildiğini açıklamıştır. Ayrıca Metina’da 7 Zendura direnişçisi de KDP’nin alanı kuşatmasından yararlanan işgalci güçler tarafından katledilmiştir. KDP bu tutumuyla açıkça Türk devletinin yanında gerillaya karşı savaş içine girmiş bulunmaktadır" ifadelerini kullanarak kendi teröristlerine dahi sahip çıkamaz haline geldiğini itiraf etmiş oldu.