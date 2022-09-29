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Yerel Terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Yerel

Terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyelerine ait malzemeler ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 20:27:00 -
Terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Gerger ilçesinde 3 ayrı noktada örgüt üyelerine ait malzemeler ele geçirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gerger ilçesi Yeşilyurt mevkiinde, 2018-2019 yılları arasında faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanılan malzemeleri ele geçirdi.

Yaşam malzemeleri ele geçirildi

Jandarma ekipleri toprağa gömülü vaziyette üç ayrı noktada bir kısmı yaşam malzemelerinden oluşan çeşitli eşyalar ele geçirdi. Olayla ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması genişleyerek devam ediyor.

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