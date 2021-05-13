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Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Hulusi Akar açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 23 Nisan'da başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 105 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 08:46:00 -
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Hulusi Akar açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "23 Nisan'da başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 105 terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz büyük başarıyla devam ediyor. Mehmetçiğin operasyonlarıyla 1 Ocak'tan bugüne kadar 1056 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin Kandil, Asos, Mahmur, Sincar dahil buralardan temizlenmesi konusunda Iraklı kardeşlerimizle iş birliğimizi geliştirerek hem ülkemizi hem de Iraklı kardeşlerimizi terör belasından kurtarmak temel amacımız." ifadelerini kullandı. 

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