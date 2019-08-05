Terör örgütü PKK/PYD tutuştu! Paçavraları indiriyorlar
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye’nin Tel Abyad kentinin kontrolünü elinde tutan PKK/PYD terör örgütü, sınır hattına yakın bölgelerdeki bez parçalarını indirmeye başladı.05 Ağustos 2019 Pazartesi 22:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın sınırda güvenlik koridoru oluşturacağız açıklamalarının ardından, sınırda hareketlilik yaşanmaya başladı.
Sınırın sıfır noktasındaki Suriye’nin Tel Abyad kentinde PKK/PYD terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, örgüt tarafından sökülmeye başlandı.
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