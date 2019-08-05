Terör örgütü PKK/PYD tutuştu! Paçavraları indiriyorlar Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye’nin Tel Abyad kentinin kontrolünü elinde tutan PKK/PYD terör örgütü, sınır hattına yakın bölgelerdeki bez parçalarını indirmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın sınırda güvenlik koridoru oluşturacağız açıklamalarının ardından, sınırda hareketlilik yaşanmaya başladı. Sınırın sıfır noktasındaki Suriye’nin Tel Abyad kentinde PKK/PYD terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, örgüt tarafından sökülmeye başlandı.

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