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Terör örgütü PKK'nın sorgu odaları ortaya çıktı

Bölücü terör örgütünün bölgede kendisine karşı gelen ve haraç ödemeyenlere işkence yaptığı odalar ortaya çıktı.

15 Kasım 2018 Perşembe 07:04
Terör örgütü PKK'nın sorgu odaları ortaya çıktı

Zeytin Dalı harekatı sonrası hayatın normale dönemeye başladığı Afrin'de terör örgütüPKK'nın baskı ve zulmünün izlerini taşıyan işkence sorgu odaları ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, TSK'nın terör örgütünden temizlediği Afrin'e günde 1000 kişi geri dönüyor. Emniyetin sağladığı, okulların açıldığı, küçük fabrikaların, esnafın çalışmaya başladığı kentte hayat her gün biraz daha normalleşse de terörün korkunç yüzünü gösteren izler hala duruyor.

Tüneller ortaya çıktı

Zeytin Dalı harekatı başlamadan önce YPG ve PKK'nın Afrin'de büyük yığınak yaptığı ve bu amaçla tüneller açtığı belirlendi.

PKK'nın karargah olarak kullandığı binaları birbirilerine bağlayacak şekilde yeraltından tüneller oluşturduğu, bu betonarme tüneller içinde ayrıca küçük küçük odalar yaptıkları da gözlendi.

Araç geçebilecek büyüklükte

Terör örgütü tarafından açılan bu tünellerin, içinden mühimmat taşımak için araçların bile geçebileceği büyüklükte olması dikkat çekti. Terör örgütünün, kendisine karşı gelen haraç adı altında topladıkları vergiyi ödeyemeyenleri sorguladıkları ve işkence yaptığı odalar da dikkat çekti. Örgütün söz konusu kişileri bu odalara alarak işkence yaptığı, sorguladığı öğrenildi. Terör örgütünün ayrıca her aileden bir kişiyi silah altına aldığı, çocuğunu vermek istemeyen, buna karşı çıkan aile bireylerini de bu odalarda sorguladığı bilgisi paylaşıldı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 07:04
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