  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk savunma sanayii devi CANİK'ten Fransa'da tarihi adım! 'Kurduk' diyerek dünyaya ilan ettiler

Sinagog tünelleri neden hasıraltı edildi? Yahudilerin 'kan ritüeli' nedir? Çocuk kurban etme vahşetinin kökenleri

Gerçek yüzlerini gizleme emri! Özgür’den sandık ayarlı ‘DİN’ talimatı

Turgut Altınok'tan Ankaralılara müthiş vaat

Cem Küçük’ten Türkiye’yi sarsacak ifşaat! Bütün maskeleri tek tek böyle indirdi! Tüm ülke bunu konuşuyor

Dünyanın en büyük markalarına üretim yapıyordu! Türkiye’nin 65 yıllık dev firması battı! “Necmettin Erbakan” detayı dikkat çekti

Altında rekor yükselişin ardından artık...

Zafer Partisi’nden herkesi şaşırtan “Cumhur İttifakı” kararı! Hiç kimse bunu beklemiyordu! AK Parti ve MHP lehine çekildiler

CİMER şikayet hattına MMU Kaan için yazılan mesaj gündem oldu! İşte bu kimsenin aklına gelmemişti

Gazze'de son durum: Şehit sayısı 30 bin 717! 'Kıtlık derinleşecek'
Gündem Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu DEM Parti ile ittifak yapan CHP 7 ilde sandık görevlisi bulunduramayacak
Gündem

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu DEM Parti ile ittifak yapan CHP 7 ilde sandık görevlisi bulunduramayacak

Yeniakit Publisher
2024-03-06 16:26:00 -
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu DEM Parti ile ittifak yapan CHP 7 ilde sandık görevlisi bulunduramayacak

Bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM Parti ile ittifak yapan CHP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 7 ilde aday göstermediği için yerel seçimlerde sandık görevlilerinden mahrum seçime girecek.

CHP genel başkan yardımcıları Burhanettin Bulut, Gül Çiftçi ve Volkan Demir, parti genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazetecilerin mahalli idareler seçim sürecine ilişkin sorularını cevaplayan CHP'li Bulut parti içi tartışmalara ilişkin, "Dikkat edin farklı fikirler ifade edenler neredeyse trolleşmiş durumdalar. Şu anda hele hele seçim dönemine girilmiş bir süreçte bazı arkadaşlarımızın yaptığı parti içi muhalefet değil, parti içi kötülük. CHP'ye değil, aslında memlekete bu kötülüğü yapıyorlar. Yakın zamanda yine böyle birkaç isim sosyal medya üzerinden akla ziyan iftiralar attılar. Bunun iftira olduğu belli olmasına rağmen bunu devam ettirdiler. Bunun kimseye faydası yok. Bunun kendilerine de faydası yok" dedi.

Çiftçi, ise 2023'teki genel seçimlerde İYİ Partinin adayını destekledikleri için seçime katılmadıkları şehirler olduğunu, bu nedenle Seçim Kanunu gereği Aksaray, Bayburt, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Muş ve Yozgat'ta sandık görevlisi bulunduramayacaklarını kaydederek, "Buralarda müşahit ve avukat örgütlenmesi yoluyla süreci takip edeceğiz." diye konuştu.

CHP başvurdu, AYM iptal etti! Bakan Işıkhan: CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak
CHP başvurdu, AYM iptal etti! Bakan Işıkhan: CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak

Gündem

CHP başvurdu, AYM iptal etti! Bakan Işıkhan: CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İYİ Parti’de beklenmedik "yerel seçim" kararı! CHP adayına destek verecek
İYİ Parti’de beklenmedik “yerel seçim” kararı! CHP adayına destek verecek

Siyaset

İYİ Parti’de beklenmedik “yerel seçim” kararı! CHP adayına destek verecek

CHP’den o 7 il için dikkat çeken seçim kararı! Hiçbir şekilde olmayacaklar
CHP’den o 7 il için dikkat çeken seçim kararı! Hiçbir şekilde olmayacaklar

Siyaset

CHP’den o 7 il için dikkat çeken seçim kararı! Hiçbir şekilde olmayacaklar

Kürdistan hayali kuran adaydan Skandal ifadeler DEM Partili o isim CHP listesinde!
Kürdistan hayali kuran adaydan Skandal ifadeler DEM Partili o isim CHP listesinde!

Gündem

Kürdistan hayali kuran adaydan Skandal ifadeler DEM Partili o isim CHP listesinde!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23