Terör örgütü PKK'nın patlayıcıları ele geçirildi
Mardin'de terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirlenen sığınaklarda 55 kilogram patlayıcı ele geçirildi.31 Ocak 2019 Perşembe 15:42
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25-30 Ocak tarihleri arasında kırsalda gerçekleştirilen operasyonlarda ortaya çıkarılan sığınaklarda 55 kilogram patlayıcı, keskin nişancı tüfeği, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, patlamamış tank mühimmatı, 60 fişek,şarjör, 2 uçaksavar boş kovanı, 32 pil ile bol miktarda yaşam malzemesi bulundu.
Patlayıcı kontrollü olarak imha edilirken, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
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