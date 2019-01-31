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Terör örgütü PKK'nın patlayıcıları ele geçirildi

Mardin'de terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirlenen sığınaklarda 55 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

31 Ocak 2019 Perşembe 15:42
Terör örgütü PKK'nın patlayıcıları ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25-30 Ocak tarihleri arasında kırsalda gerçekleştirilen operasyonlarda ortaya çıkarılan sığınaklarda 55 kilogram patlayıcı, keskin nişancı tüfeği, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, patlamamış tank mühimmatı, 60 fişek,şarjör, 2 uçaksavar boş kovanı, 32 pil ile bol miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Patlayıcı kontrollü olarak imha edilirken, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 15:42
  1. Mardin
  2. pkk
  3. patlayıcı

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