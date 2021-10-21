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Gündem Terör örgütü PKK'nın kayalıklara gizlediği mühimmat ele geçirildi!
Gündem

Terör örgütü PKK'nın kayalıklara gizlediği mühimmat ele geçirildi!

Hakkari Valiliği, terör örgütü PKK'ya yönelik Şemdinli'de yapılan operasyonda kayalık alana gizlenmiş mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 19:13:00 -
Terör örgütü PKK'nın kayalıklara gizlediği mühimmat ele geçirildi!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda kayalık alana gizlenmiş mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Silah ve mühimmat ele geçirildi

İlçe kırsalında dün düzenlenen operasyonda kayalık alana gizlenmiş, PKK'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen 120 milimetrelik havan mühimmatı, 60 milimetrelik 3 havan mühimmatı, antitank roketatar mühimmatı, 14,5 milimetrelik 47 doçka mühimmatı, 12,7 milimetrelik 105 uçaksavar mühimmatı, 17 havan mühimmatı hassas tapası, 25 kilogram amonyum nitrat, 20 metre elektrik kablosu, 5 koli bandı ve 3 demir boyası ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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