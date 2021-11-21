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Gündem Terör örgütü PKK'nın cirit attığı yerde şimdi doğa yürüyüşü yapılıyor!
Gündem

Terör örgütü PKK'nın cirit attığı yerde şimdi doğa yürüyüşü yapılıyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başarılı operasyonlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın bir zamanlar cirit attığı Gabar dağında şimdi doğa yürüyüşleri yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 16:45:00 -
Terör örgütü PKK'nın cirit attığı yerde şimdi doğa yürüyüşü yapılıyor!

Şırnak'taki Gabar dağının teröristlerden arındırılmasından sonra kültür sanat etkinlikleri başlatıldı. Vatandaşlar, doğa yürüyüşü yaparak temiz havanın tadını çıkardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin art arda operasyonları nedeniyle çökme noktasına gelen ve Türkiye dışına kaçan PKK'dan temizlenen bölgelerde hayat yeniden hareketlendi. Gabar dağında gerçekleştirilen doğa yürüyüşü de keyifli anlara sahne oldu.

Şırnak Üniversitesi öncülük etti

Şırnak Üniversitesi öncülüğünde dağın doğal güzellikleri ve tarihi yapılarını tanıtmaya yönelik yürüyüş etkinliği düzenleniyor. Etkinlik kapsamında ilk durak ise vadilerin ardındaki Kırkağaç bölgesinde bulunan yedi katlı apartman mağara oldu.

"100 yaşında zeytin ağaçları var"

Yürüyüşle ilgili açıklamalarda bulunan Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan, "Şırnak Üniversitesi öncülüğünde DİKA'nın destekleriyle Şırnak genelinde kültür rotaları oluşturuluyor. 10 rota belirlendi. Bunların bazıları Hz. Nuh, ters lale, Cehennem Deresi, Şerefiye rotası ve bugün de Akdizgin rotasını gezdik. Bu rotada 100 yaşındaki zeytin ağaçlarını gördük. Burada çok yoğun tarihi eserler var. Herkesi rotam Şırnak gezilerine davet ediyoruz. Özellikle tarihi olmayanın geleceği olmaz" dedi.

"Artuklulardan kalma"

Akdizgin köyü sakinlerinden Nesim Sevgin, "Akdizgin köyünde 1991 yılından önce yerleşim vardı. Biz o dönemde ihtiyaçlarımızı katırla görüyorduk. Akdizgin köyünde pirinç, mercimek, buğday, bıttım, zeytin yetişiyordu. Hepsi doğal bir şekilde yetişiyordu. Biz hayvancılıkla geçiniyorduk. O dönemde tek masrafımız elbiselerdi. Bu taş mağaralar Artuklular döneminden kalma ve Müslüman köyü. Çünkü oyulan kayalarda cami yapmışlar" şeklinde konuştu.

 

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