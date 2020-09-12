Terör örgütü PKK/KCK'nın 'hacker'larına yönelik operasyonda 11 tutuklama

Alınan bilgiye göre, silahlı terör örgütü PKK / KCK bünyesinde faaliyet gösteren hacker gruplarını takip eden Ankara İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) şubeleri ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Hackerlar "terör örgütünün sözde kongre kararları doğrultusunda Mezopotamya çatısı altında birleştirildiğini belirledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimatlarla hackerları tespit etmeye başlayan ekipler, teknik ve fiziksel gözetleme ile çalışmalarını genişletti.

PKK / KCK bünyesinde faaliyet gösteren hacker gruplarının, 71 ilde 411 kamu kurum ve kuruluşunun ve 81 ilde 14.271 tüzel kişinin internet sitelerine yetkisiz erişim yaparak ve vatandaşlara çok sayıda mesaj göndererek terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin internet üzerinden başvurdukları birçok okul, kamu kurumu ve ombudsmanlık web sitelerine izinsiz erişim sağladığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin imza olarak kullandıkları takma adlar, "hackleme" ve sızma eylemi delilleri ve SMS gönderilen vatandaşların ifadeleri toplanarak soruşturma dosyasına eklendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın teknik ve fiziki takibinin ardından tespit edilen zanlılar hakkında başlattığı soruşturma kapsamında Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlar sonucunda 26 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.

Ankara TEM Şube Müdürlüğü'ne getirilen zanlılardan üçü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla etkili pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakılırken, 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etkili pişmanlıktan yararlananların açıklamaları doğrultusunda soruşturma devam ediyor.