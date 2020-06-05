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Aktüel

Terör örgütü PKK/KCK mensubu şahıs tutuklandı

Gaziantep’te, silahlı terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı tespit edilen şahıs tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 10:21:23 -
Terör örgütü PKK/KCK mensubu şahıs tutuklandı

Gaziantep’te, silahlı terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı tespit edilen şahıs tutuklandı.


Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında daha önceden yakalama kararı bulunan C.T. isimli şahsın tutuklandığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında daha önce yakalama kararı bulunan C.T. isimli şüpheli şahıs sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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