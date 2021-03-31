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Gündem Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist teslim oldu
Gündem

Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda 3 teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Böylece teslim olanların sayısı 39'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 20:13:00 - 2021-03-31 20:32:52
Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

PKK'da çözülme sürüyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlık koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, bölücü terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.

3 terörist teslim oldu

Bu kapsamda, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 1991 ve 2020 arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sayı 39'a yükseldi

Böylece ikna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 39'a yükseldi.

 

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