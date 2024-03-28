Terör örgütü PKK’dan CHP’ye tam destek! “AK Parti ve MHP’yi yenilgiye uğratmalıyız”

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Türkiye’de bir seçim sürecinde daha terör örgütü PKK devreye girdi. Her seçimde olduğu gibi AK Parti karşıtı açıklamalar yapan PKK’nın sözde yöneticileri, Cumhur İttifakı’na karşı en büyük aday kimse onun desteklenmesi çağrısı yayınladı.

Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Helin Ümit, örgütün sözde medya ayağına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye tarihinin kritik en önemli seçim süreçlerinden bir tanesi yaşanıyor. Yani bir iktidar değişimi değil. İktidarın el değiştirdiği bir seçim olarak görmemek lazım. Daha stratejik. Gerçekten aslında Türkiye'deki sistemin karakterinin belirleneceği bir seçim süreci oluyor. AKP-MHP ittifakı yolun sonundadır, sonuna gelmiştir. Bölge açısından çok ciddi bir tehlikedir. AKP – MHP faşizminin bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli. Burada küçük hesap yapmamak lazım.”