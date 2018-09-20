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Terör örgütü PKK'da 'üst düzey' çöküş! Sözde lider kadrosundan 91 kişi yok edildi

Güvenlik güçlerimiz tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 1 Ocak-19 Eylül tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, eli kanlı bölücü örgütün 91 sözde "üst düzey" sorumlusu yok edildi.

20 Eylül 2018 Perşembe 11:52
Terör örgütü PKK'da 'üst düzey' çöküş! Sözde lider kadrosundan 91 kişi yok edildi

Türkiye'nin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, Hakkari, Bitlis, Tunceli, Şırnak ve Diyarbakır kırsalı başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle sınır ötesinde yoğun şekilde operasyon yürütüyor.

Teröristleri takibe alan güvenlik güçleri, örgüte yönelik başarılı operasyonlar düzenliyor. Operasyonlarını kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, şehir merkezi ve kırsal demeden hem yurt içi hem de yurt dışında PKK'lı teröristleri takibe alıyor.

Doğu ve Güneydoğu kırsalında hava ve kara operasyonlarıyla teröristlere hem personel hem de ciddi lojistik kaybı yaşatan güvenlik güçleri, örgütün birçok sözde "üst düzey" sorumlusunu etkisiz hale getirdi.

Güvenlik güçleri, 1 Ocak-19 Eylül tarihlerinde terör örgütünün sözde "üst düzey"ine en ağır darbesini indirdi.

Bu süreçte 66'sı İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde yer alan 91 sözde "üst düzey" terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden 11'inin kırmızı, 6'sının mavi, 5'inin yeşil, 6'sının turuncu ve 38'inin de gri kategoride arandığı belirlendi.

BAŞINA KONULAN ÖDÜLLERİN TOPLAMI 7,1 MİLYON LİRA

Güvenlik güçleri, 1-19 Eylül tarihlerinde "kırmızı" kategorideki "Bager Andok" kod adlı Fatih Özden, "yeşil" kategorideki "Haki" kod adlı Deniz Yüksel, "turuncu" kategorideki "Ali Gever" kod adlı Murat Akdoğan, "gri" kategorideki "Baran Dersim" kod adlı İrfan Gerçek, "Şervan Çevlik" kod adlı Fırat Dağdelen"Leheng Dersim/Adil" kod adlı Merdan Rüştü OvalıoğluNurettin Canan, Sabri Kartal ile sözde örgüt yöneticisi "Mazlum Pling" kod adlı Abdülhamit Özbahçeci'yi etkisiz hale getirdi.

Bu teröristlerin başına konulan ödüllerin toplamı ise 7,1 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 11:52
  1. Şırnak
  2. Tunceli
  3. Hakkari
  4. Diyarbakır
  5. Bitlis
  6. PKK
  7. terör örgütü
  8. Sözde üst düzey sorumlular
  9. PKK'lı teröristler
  10. 91 kişi yok edildi

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