Terör örgütü PKK'da 'Sofi Nurettin' korkusu! Han planı devreye soktular

TSK, terörle mücadelede başarı destanı yazarken, terör örgütünü şoktan şoka sokacak hamleler yapıyor. Son olarak terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin sözde üst düzey sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı teröristin saklandığı delikte TSK ve MİT'in koordineli operasyonuyla öldürülmesi örgütte büyük paniğe yol açtı. Örgütün sözde lider kadrosunu ve diğer üyelerini paniğe sevk eden gelişmenin ardından örgüt büyük bir çözünme sürecine girdi. Güvenlik uzmanları, son dönemde maket uçaklarla askeri üslere yapılan saldırılarla örgütün dağılmasının önüne geçilmesinin amaçlandığını ifade ediyor.

Teröristlerin Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere gerçekleştirdiği maket uçaklı saldırı girişimleri, askerin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde püskürtüldü.

Nerede saklanırsak saklanalım bulacaklar!

ABD'nin joker elemanı olarak bilinen Sofi Nurettin lakaplı teröristin, nokta operasyonu ile birkaç dakika içinde etkisiz hale getirildiğini gören teröristler paniğe kapıldı. Son yılların en kritik operasyonlarından biri olarak kabul edilen nokta operasyon diğer sözde terör örgütü liderlerini de şoka soktu.

2015-2020 yıllarında, Suriye'den Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olan Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiği anların Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaşılması da örgütte "Türk askeri nerede saklanırsak saklanalım bizi bulacak, kim olursak olalım sonumuz bu olacak, çember daraldı, sıra bize geliyor' düşüncesi yarattı. Bu durumu gören terör örgütü, son kozlarını oynayarak Batman ve Şırnak'a maket uçaklarla saldırı gerçekleştirdi ancak Mehmetçiğin dikkati sayesinde başarısız oldu.

Birliklerde tedbirler artırıldı

Teröristlerin kâbusu haline gelen İnsansız Hava Uçak Sistemleri'nin koordine edildiği Batman'daki Üs Komutanlığına zarar verilmesi ile örgütte motivasyon pompalamayı amaçlayan teröristlerin diğer hedefi de Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı oldu. Her daim her duruma hazırlıklı olan Mehmetçik ve alınan tedbirlerin de etkisiyle üslerde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmedi. Mehmetçiğin kılına zarar gelmemesi için de teröristlerin benzer saldırılarda bulunması ihtimaline binaen birliklerde tedbirler artırıldı.

PKK'NIN YPG tek örgüt

Diğer taraftan terörist Sofi Nurettin'in Suriye'de değil Irak'ın PKK'nın egemen olduğu bir noktasında etkisiz hale getirilmesi ABD'nin "YPG-SDG-PYD PKK gibi terör örgütü değil, bunlar farklı yapılar" minvalindeki tezine de darbe vurdu.