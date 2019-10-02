Terör örgütü PKK’da MİT korkusu

Terör örgütü PKK’nın eli kanlı sözde elebaşlarını Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) korkusu sardı. Yeni Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlı ve başarılı operasyonları kapsamında, MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) koordineli bir şekilde Kandil’e düzenlediği başarılı nokta operasyonları örgütün nefesini kesti. MİT ve TSK’nın temmuz ayında terör örgütünün kalbi olarak adlandırılan Kandil’e düzenlediği, ‘nokta atışı’ başarılı bir operasyonla örgütün sözde beyin takımından PKK/KCK’nın sözde Başkanlık ve Yürütme Konseyi Üyesi ‘Halmat Diyar’ kod adlı Diyar Garip Muhammed’in öldürülmesi örgütte büyük kırılmaya neden oldu. Örgütün sözde elebaşları kaçacak delik ararken her açıklamalarında MİT’in uykularını kaçırdığını itiraf etmeye başladılar. Sürekli birbirlerini suçlayan ve içlerinde satılık ajanların olduğunu dile getiren PKK’nın sözde elebaşlarından Cemil Bayık MİT’den nasıl korktuklarını ve MİT’in başarısını, “MİT şu anda Başûrê Kürdistan’ın her alanında kendisini örgütlemektedir” sözleriyle dile getirdi. Örgütün medya organlarına açıklama yapan Bayık, “MİT’in çalışmalarını artırdığını görmekteyiz. Biz bunları sadece bir propaganda, bir söylem ya da bir kuşku olarak belirtmiyoruz. MİT’in Başûrê Kurdistan’da çok yoğun bir örgütlenme içinde olduğunu net biliyoruz. Türkiye dışında en fazla örgütlü olduğu alan Başûrê Kurdistan’dır. Bu gerçekten acı bir durumdur” diyerek korkularını itiraf etti.

MİT PKK’nın içine kadar girdi

Terörist başı, MİT’in içlerine kadar sızdığını belirterek, “Özellikle de Kandil alanına yönelik sorumlu olan Zanyari’nin içindeki bazılarının MİT’le birlikte çalıştığına dönük ciddi belirtiler var. Kandil’e yönelik saldırılar da bunu doğrulamaktadır. Bu konuda belli izlere de ulaşmış bulunmaktayız. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; uçak saldırıları yer keşfi olmadan çok isabetli yapılamaz. Yer keşifleri yapılıyor, bu yer keşiflerini de insansız hava araçlarıyla netleştirip uçaklarla vurduruyorlar. Kayıplar veriyoruz ama bu kayıplar içinde tecrübeler de ediniyoruz. Bu tecrübelerden çıkardığımız en temel sonuç saldırıların önemli bölümünde yer istihbaratının olduğudur. Önceleri bu saldırılar KDP etkili olduğu alanlarda yapılırdı. Şimdi bu saldırılar YNK’ye yakın alanlarda da yapılmaktadır. MİT’in doğrudan mevcut istihbarat örgütlerinin eli olmadan Behdinan’da, Gare’de, Kandil’de veya şurada burada örgütlenmesi ve bilgi alması mümkün değildir. Doğrudan MİT’in Behdinan’da ya da Kandil alanında bu düzeyde örgütlenme yapması düşünülemez. Bilgi veren ve gerillayı vurduran kişiler ve kesimler olduğunu düşünüyoruz. Zanyari içindeyse, belki merkezi yönetim olmayabilir ama bazılarının MİT’le ilişkilendiği, MİT’in bunların eliyle Kandil ve çevresinde yer bilgileri aldığını biliyoruz. Bazı saldırılar, açıkça bu temelde gerçekleştiğini ortaya koymaktadır” ifadeleriyle korkusunu itiraf ederken, diğer taraftan da Kürtleri suçlamaya devam etti.