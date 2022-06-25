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Gündem Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! Bakanlık duyurdu
Gündem

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! Bakanlık duyurdu

İçişleri Bakanlığı, 3 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 21:36:00 -
Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! Bakanlık duyurdu

İçişleri Bakanlığı, 3 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK'dan kaçan 3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristlerin 2014 ve 2015'te örgüte katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 50'ye yükseldi.

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