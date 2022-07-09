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Dünya Terör örgütü PKK yandaşlarından İsveç'e tepki! Gösteri yaptılar
Dünya

Terör örgütü PKK yandaşlarından İsveç'e tepki! Gösteri yaptılar

İsveç'te toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK yandaşı, NATO müzakerelerinde İsveç'in Türkiye'ye tavizler verdiğini söyleyerek geri adım atılmasını istemeye kalktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 17:08:00 -
Terör örgütü PKK yandaşlarından İsveç'e tepki! Gösteri yaptılar

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK yandaşı, NATO müzakerelerinde İsveç'in Türkiye'ye tavizler verdiğini söyleyerek geri adım atılmasını istemeye kalktı.

Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü. Terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, İsveç'in NATO'ya girmemesini ve Türkiye'ye verdiği tavizleri geri çekmesini istedi.

"Hepimiz PKK'lıyız" diye slogan atan terör yandaşları, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Dışişleri Bakanı Ann Linde aleyhinde de slogan attı.

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