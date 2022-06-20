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Dünya Terör örgütü PKK yandaşları İsveç'te gösteri yaptı
Dünya

Terör örgütü PKK yandaşları İsveç'te gösteri yaptı

İsveç'in Göteborg kentinde toplanan terör örgütü sempatizanları, Götaplatsen Meydanı'nda ellerinde terör örgütü PKK paçavları ve Öcalan posterleriyle yürüdüler.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 21:43:00 -
Terör örgütü PKK yandaşları İsveç'te gösteri yaptı

İsveç'in Göteborg kentinde Götaplatsen Meydanı'nda toplanan bir grup terör örgütü PKK yandaşı, İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması talebiyle gösteri düzenledi.

Meydanda PKK paçavraları, Öcalan posterleri açıldı

Gösteride terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bezler taşınırken, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterleri açıldı.

Şehir merkezinde yürüyüş yapan terör örgütü yandaşlarının eylemi 2 saat sürdü.

"İsveç, iki yüzlü bir politika uyguluyor"

AA'da yer alan habere göre, bir toplantıdan dönen Farklı Renkler Partisi (Nyans) Genel Başkanı Mikail Yüksel, şahit olduğu eylemi görüntüleyerek tepki gösterdi.

Yüksel, yaptığı açıklamada, İsveç hükümeti Türkiye ile masada pazarlık yaparken, terör örgütü yandaşlarının burada rahat bir şekilde gösteri yapabildiğine işaret ederek, "İsveç hükümeti PKK'yı terör örgütü kabul ettiğini söylüyor, fakat iki yüzlü bir politika uyguluyor." dedi.

Yüksel, İsveçli bir politikacı olarak polis gözetiminde yapılan eylemi kınadığını belirtti.

 

 

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Yorumlar

Neron11

İsveç NATO kafa NATO mermer, hala anlamıyorlar ısrarla.
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