Terör örgütü PKK üyesi 20 kişiye gözaltı
Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “terör örgütü PKK/KCK’ya üye olmak”, “terör örgütü propagandası yapmak” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul, İzmir, Aydın, Antalya ve Kahramanmaraş’ta belirlenen 17 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan; İstanbul’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda sosyal medya üzerinden PKK propagandası yapan ve şehitler ile güvenlik güçlerine hakaret eden 7 kişiden 5’i gözaltına alındı.