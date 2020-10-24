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Gündem Terör örgütü PKK üyesi 20 kişiye gözaltı
Gündem

Terör örgütü PKK üyesi 20 kişiye gözaltı

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “terör örgütü PKK/KCK’ya üye olmak”, “terör örgütü propagandası yapmak” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 12:19:00 -
Terör örgütü PKK üyesi 20 kişiye gözaltı

İstanbul, İzmir, Aydın, Antalya ve Kahramanmaraş’ta belirlenen 17 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan; İstanbul’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda sosyal medya üzerinden PKK propagandası yapan ve şehitler ile güvenlik güçlerine hakaret eden 7 kişiden 5’i gözaltına alındı.

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