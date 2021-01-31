Terör örgütü PKK son nefesini veriyor! Terörist elebaşı Murat Karayılan'dan "öldürün" talimatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) art arda yaptığı operasyonlar ile terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe vurdu. Uzun yıllardır çözülmenin yaşandığı örgütte teröristler kaçmaya devam ediyor.

Teröristler talimatları dinlemiyor

Terörist elebaşı Murat Karayılan'a çok yakın görev alan bir teröristin de kaçarak teslim oldu. İfadesinde örgütten kaçışların engellenemediğini anlatan terörist, İHA destekli hava harekatları nedeniyle örgütün çok zor durumda olduğunu, gizlendikleri yerlerden dışarı çıkamayan teröristlerin artık talimat da dinlememeye başladığını söyledi.

Karayılan infaz talimatı verdi

Sabah'ta yer alan habere göre; güvenlik kaynakları, terörist elebaşı Murat Karayılan'ın infaz talimatları verdiği ve bu durumun da örgütte ayrı bir soruna neden olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

İnfaz nedeniyle teröristler kaçmaktan korkuyor

Elebaşının, "Örgütten kaçanların görüldükleri yerde vurulması" için talimat verdiği, birçok teröristin bu nedenle teslim olmaktan korktuğu buna rağmen son dönemde örgütten kaçmak isteyen birçok teröristin olduğu teyit edildi.TSK'nın operasyonları nedeniyle kaçacak yer arayan alt kadrodaki teröristlerde moral bozukluğuna neden olduğu ve daha rahat şartlarda yaşayan sözde örgüt yöneticileriyle aralarındaki anlaşmazlığın terör örgütü içindeki çözülmelere neden olduğu kaydedildi.