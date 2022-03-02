  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Terör örgütü PKK Rusya-Ukrayna savaşında tarafını seçti
Gündem

Terör örgütü PKK Rusya-Ukrayna savaşında tarafını seçti

Yıllardır ABD tarafından beslenen terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, Ukrayna hükümetini emperyalizmin kuklası olmakla suçladı. Rusya Lideri Vladimir Putin'e destek veren teröristbaşı, Ukrayna'nın yaptıklarının bedelini ödediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 15:06:00 -
Terör örgütü PKK Rusya-Ukrayna savaşında tarafını seçti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 7. gününe girilirken ülkede çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Bir haftalık süreçte Ukrayna'da yüzlerce sivil hayatını kaybetti, çok sayıda insan yaralandı. Rus ordusundan ise 6 bin askerin öldürüldüğü açıklandı.

Terör örgütü PKK'dan Putin'e destek

ABD ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler başta olmak üzere birçok ülke Rusya'ya caydırıcılık konusunda ağır yaptırım kararları aldı. Yıllardır ABD'den hem para hem de silah desteği alan PKK terör örgütünden ise Putin yönetimine destek geldi.

"Ukrayna'da emperyalizmin kuklası var"

Terör örgütüne yakın medya organlarından birine Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili konuşan örgütün elebaşlarından Duran Kalkan, "Ukrayna hükümetine sahip çıkan politikaların hiçbiri devrimci, demokrat ve doğru olamaz. Ukrayna'da hükümet yok, emperyalizmin kuklası var. Şimdi de yaptıklarının bedelini ödüyorlar" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay