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Gündem Terör örgütü PKK Peşmerge'yi vurdu
Gündem

Terör örgütü PKK Peşmerge'yi vurdu

Terör örgütü YPG/PKK Suriye üzerinden ağır silahlarla Irak'taki Peşmerge güçlerine saldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 12:21:00 -
Terör örgütü PKK Peşmerge'yi vurdu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, 17 Kasım'da Erbil'de düzenledikleri ortak basın toplantısında, Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim'de imzalanan terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan anlaşmayı uygulamaya başladıklarını açıklamıştı. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, geçtiğimiz günlerde IKBY ile varılan anlaşma gereği, güvenlik güçlerinin Sincar'ın merkezinde konuşlanma planını uygulamaya başladığını duyurmuştu. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci de silahlı tüm yapıların Sincar'dan çıktığını belirtmişti. Ancak Türkiye bu bilgiye teyit etmediğini belirtmişti.

Bugün saldırdılar

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye üzerinden Irak'taki Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenlediği belirtildi.

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Yorumlar

saffet

peşmerge Irak'ta amerikan için savaşmıştı ama amerika pkk silah vererek peşmergeyi yok etmek için dostluğunu göstermiş oldu
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