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Yaşam Terör örgütü PKK operasyonu: 6 tutuklama
Yaşam

Terör örgütü PKK operasyonu: 6 tutuklama

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 şahıstan 6'sı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 22:21:00 -
Terör örgütü PKK operasyonu: 6 tutuklama

Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/PYD üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG adına faaliyet yürüten ve işbirlikçilik yapan üyelerin yakalanması için çalışma başlattı. Bazı adreslere düzenlenen operasyonda 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Operasyonda 6 şahıs tutuklandı

9 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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