Terör örgütü PKK Musul kentinin Sincar ilçesinde 52 kişiyi kaçırdı
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK Musul kentinin Sincar ilçesinde 52 kişiyi kaçırdı. Kaçırılanların akıbetine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
PKK, Irak hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında 9 Ekim 2020'de imzalanan ve Sincar'daki PKK varlığını sonlandırması öngörülen anlaşma sonrası, IKBY'deki eylemlerini sürdürüyor.
Sincar Anlaşması'ndan rahatsız olan PKK,Peşmerge ve sivillere yönelik saldırılarını artırarak devam ettiriyor.