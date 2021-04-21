Terör örgütü PKK Katil Esad’ın güçlerine saldırdı

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Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’li teröristler ile Esad rejim milisleri Kamışlı’da (Rojova) bölgesinde birbirleri ile çatışmaya başladı. Terör örgütü YPG’ye bağlı Asayiş güçleri rejime bağlı birliklerin etrafını kuşatarak abluka altına aldı. Gece boyu süren çatışmalar sonrasında terör örgütü destekçisi siyasiler devreye sokularak çatışmaların bir an önce durdurulması çağrıları yükselmeye başladı. PYD Eş Başkanlık Konseyi Üyesi terörist başı Salih Müslüm Rusya’yı suçlayarak, “İç Güvenlik Güçleri’ne yönelik gerçekleştirilen saldırıların amacı istikrarı bozmak. Saldırılar Rusya’dan bağımsız değildir. Şüphesiz hem Rusya hem de Şam hükümetiyle ilişkisi olan bu güçlerin saldırıları ilk değil ve son olmayacak.” dedi.

Bölgede yaşanan gelişmeleri ilişkin Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) yaptığı açıklamada, 5 rejim milisi ve 1 asayiş üyesi ölürken, Rusya’nın araya girerek gerginliği düşürmeye başladığını kaydetti.

Katil Esad’a bağlı rejim güçlerinin bir kolu olan Difaa El Wetani milisleri ile terör örgütü YPG’ye bağlı sözde asayiş güçleri arasında yaşanan gerilimin dün gece bir anda çatışmaya dönüştü. Yaşanan çatışmalarda 1 terörist öldürülürken, 5 rejim yanlısı miliste ağır yaralandı. Rejim, kendisine bağlı milis gruplarının ablukaya alınması üzerine rejim güçlerine bağlı birlikleri bu bölgeye yönlendirdiği yerel kaynaklar tarafından aktarılmaya başlandı. Yaşanan çatışmanın üzerine bölgede çıkar sahibi olan PYD’nin eş Başkanlık Konseyi Üyesi terörist başı Salih Müslüm yaşananlardan Rusya’yı sorumlu tutarak, “Şüphesiz hem Rusya hem de Şam hükümetiyle ilişkisi olan bu güçlerin saldırıları ilk değil ve son olmayacak. Bu güçlerin amacı bölgede karmaşıklık çıkararak halk arasına güvensizliği yaymaktır. Difaa El Wetani’nin önce karmaşıklık çıkaracağı ve ardından Rusya’nın araya gireceğini artık herkes biliyor. Kısacası yaşanan bu olayların hepsi bilinçli bir şekilde yapılıyor ve hiçbir ahlaki tutarlılığı yoktur. Şam hükümeti seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte ortaya çıkan bu gelişmeler tesadüf değildir. Amaç halkla bağlantı kurmak, sandığa gitmelerini sağlamak ve oylarını arttırmaktır. Aynı zamanda bu yolla propagandalarını yaygınlaştırmak istiyorlar.” sözleriyle sadece Rusya’yı değil, Katil Esad’ın seçim propagandası için bu saldırıları düzenlediğini ileri sürdü. Gerginliğin devam ettiği bölgede, iki tarafında destek güçlerinin gelmesi ile çatışmaların artabileceği belirtiliyor.