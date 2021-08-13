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Gündem Terör örgütü PKK eriyor! Sayı 127’ye yükseldi
Gündem

Terör örgütü PKK eriyor! Sayı 127’ye yükseldi

İçişleri Bakanlığı, 1 teröristin daha teslim olduğunu böylece ikna yoluyla teslim olanların sayısının 127'ye yükseldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 19:40:00 - 2021-08-13 19:54:15
Terör örgütü PKK eriyor! Sayı 127’ye yükseldi

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütü mensubu olan 1 kişinin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi. İkna yoluyla teslim olanların sayısı 127’ye yükseldi.

1 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Sayı 127'ye yükseldi

Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Avrupa ve Belçika’da basın yayın faaliyeti yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 127'ye yükseldi.

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