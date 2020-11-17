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Aktüel Terör örgütü PKK, Erbil'de 2 kişiyi kaçırdı
Aktüel

Terör örgütü PKK, Erbil'de 2 kişiyi kaçırdı

Verte Nahiye Kaymakamı Muslih Zırar: - "PKK'nın, farklı bahanelerle bölge halkına zarar verdiği bu tutumlarından rahatsızız"

Yeniakit Publisher
2020-11-17 19:08:27 -
Terör örgütü PKK, Erbil'de 2 kişiyi kaçırdı

ERBİL (AA) - Terör örgütü PKK, Irak'ın Erbil kentinde 2 kişiyi kaçırdı.

Erbil merkezli Kurdistan 24 televizyonuna konuşan Verte Nahiye Kaymakamı Muslih Zırar, terör örgütünün, Erbil'in Revanduz ilçesine bağlı Verte nahiyesinde 2 kişiyi kaçırdığını söyledi.

Zırar, PKK'nın dün Abdullah Sofi isimli bir kişiyi, bugün de onun kuzeni Hacı Sofi'yi kaçırdığını belirtti.

Verte Nahiye Kaymakamı, "PKK'nın, farklı bahanelerle bölge halkına zarar verdiği bu tutumlarından rahatsızız." ifadesini kullandı.

- PKK'nın IKBY'de son dönemde artan terör eylemleri

Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 9 Ekim'de imzaladıkları ve terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşma sonrası terör örgütü de IKBY'de terör eylemlerini ileri aşamalara taşıdı.

Erbil Asayiş Genel Müdürlüğü, 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, Duhok'ta Türkiye sınırında bulunan Serzer Sınır Kapısı Asayiş Müdürü Gazi Salih İlhan'ın 8 Ekim'de PKK tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.

IKBY Güvenlik Ajansı da 26 Ekim'de yaptığı açıklamada, PKK ile bağlantısı olan en az 12 şüphelinin, Erbil'deki bir yabancı diplomatik misyona saldırmayı ve üyelerine suikast düzenlemeyi planlarken tutuklandığını bildirmişti.

Terör örgütü mensupları 4 Kasım'da ise Duhok kentine bağlı Amedi ilçesinin Çemanke nahiyesinde Peşmerge güçlerine saldırmıştı. Saldırıda bir Peşmerge hayatını kaybetmiş, 3 Peşmerge yaralanmıştı.

PKK, yine 4 Kasım'da Çemanke'de düzenlediği saldırısında, petrol ve gaz kaynaklarının güvenliğinden sorumlu 2 IKBY polisini yaralamıştı.

Terör örgütü PKK mensupları 5 Kasım'da da Çemanke nahiyesinde, petrol ve gaz kaynaklarının güvenliğinden sorumlu IKBY polisine saldırı düzenlemiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

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