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Gündem Terör örgütü PKK dehşet saçtı! 8 kişi öldürüldü
Gündem

Terör örgütü PKK dehşet saçtı! 8 kişi öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı DSG, Münbiç'te protesto gösterisi düzenleyen halkın üstüne ateş açtı. Olayda 8 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 12:00:00 -
Terör örgütü PKK dehşet saçtı! 8 kişi öldürüldü

Omurgasını terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki Münbiç kentinde SDG’nin Arap protestoculara ateş açması sonucunda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Münbiç çevresinde protestolar hafta başında bir kişinin Arap kabilelerin SDG kontrolüne karşı yaptığı eylemde öldürülmesinin ardından şiddetlendi. Salı günü Arap protestocular Münbiç'in kontrol noktalarına yürüdü.

Şehrin 5 yıl önce SDG kontrolüne alınmasından bu yana en kanlı günlerden biri yaşandı. SDG güvenlik güçleri protestoculara ateş açtı. 8 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu aktarıldı.

Reuters'ın aktardığına göre nüfusunun çoğunluğu Arap olan şehirdeki vatandaş ve kabile liderleri gençlere askerliğin zorunlu tutulmasından ve "tepe rollerdeki ayrımcılıktan" rahatsız olduklarını belirtti.

SDG yetkilileri şehirde geceleri sokağa çıkma yasağı ilan ederken birçok esnafın greve gitmeye hazırlandığı belirtildi.

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