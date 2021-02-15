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Dünya Terör örgütü PKK, Bab'daki sivilleri hedef aldı
Dünya

Terör örgütü PKK, Bab'daki sivilleri hedef aldı

Münbiç'te yuvalanan YPG/PKK'lı teröristler, El Bab'daki sivilleri havan topuyla hedef aldı, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 20:59:00 -
Terör örgütü PKK, Bab'daki sivilleri hedef aldı

Suriye'nin Münbiç ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın, Bab ilçesine bağlı Um Adese ve Sükkeriyye köylerine düzenlediği havan topu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK işgalinde tuttuğu Münbiç'ten, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab'ın doğusundaki Um Adese ve Sükkeriyye köylerine, havan topu saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıda, Um Adese'de ilk belirlemelere göre 1 sivil yaşamını yitirdi, 1 sivil yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın 8 Şubat'ta da Bab ilçe merkezine düzenlediği roket saldırısı sonucu 3'ü çocuk 9 sivil yaralanmıştı.

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