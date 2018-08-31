Terör örgütü MLKP'ye operasyon!
İstanbul'da, terör örgütü Marksist-Leninist Komünist Parti'sine (MLKP) yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.31 Ağustos 2018 Cuma 10:45
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte örgüt adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kentteki 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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