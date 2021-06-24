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Gündem Terör örgütü FETÖ’ye yönelik operasyonlar sürüyor: 32 ilde 18 şüpheli tutuklandı
Gündem

Terör örgütü FETÖ’ye yönelik operasyonlar sürüyor: 32 ilde 18 şüpheli tutuklandı

Balıkesir merkezli 32 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 61 zanlıdan 18'i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 20:54:00 -
Terör örgütü FETÖ’ye yönelik operasyonlar sürüyor: 32 ilde 18 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 61 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 43'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir Polis Meslek Yüksekokulunda öğrenim gördükleri dönemde örgütün mahrem imamlarının ankesörlü sabit ve operasyonel telefon hatları üzerinden irtibat kurdukları ve toplantılar gerçekleştirdikleri tespit edilen 61 polis hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüpheliler 14 Haziran'da 32 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.

 

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