Terör örgütü El Kaide'nin elebaşı yakalandı
Pakistan, El Kaide terör örgütünün kurucusu Usame bin Ladin'e yakınlığıyla bilinen örgüt elebaşlarından Eminül Hak'ın yakalandığını açıkladı.
Geo News televizyonundaki habere göre, Pakistan Terörle Mücadele Birimi (CTD) yetkililerinden Osman Akram Gonadal, Pencap eyaletinin Gujrat bölgesinde Eminül Hak'ın istihbarat destekli operasyonla gözaltına alındığını bildirdi.
TERÖR ÖRGÜTÜ EL KAİDE'NİN ELEBAŞI YAKALANDI
Gonadal, terör örgütü El Kaide'nin elebaşlarından Afganistan vatandaşı Hak'ın Gujrat bölgesine bağlı Sarai Alamgir kasabası yakınlarında yakalandığını ve üzerinden Lahor ve Haripur merkezli adreslerinin yazılı olduğu Pakistan kimlik kartının çıktığını açıkladı.
Hak'a karşı dava açıldığını belirten Gonadal, yetkililerin Hak'ın Pakistan'da ne yaptığını araştıracağını aktardı.
Kaynak: AA
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