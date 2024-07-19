  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tedirgin eden Teknik direktör hamlesi! Şoklara uğramayalım inşallah…

İzahı yok! 4 kişi feci şekilde ölmüştü: Aynı alt geçitte 7. kez TIR devrildi!

İsrail katliamlarından kurtulan çocuklar da tehlikede! Gazze'deki atık sularda korkunç tespit

Ramazan Kurtoğlu'ndan tedirgin eden altın tavsiyesi: Şoklara hazırlıklı olun

Sahtekar olmak istemiyorsanız dikkat! Bunu yapan kiracı veya ev sahibi yanar

Büyük krizle ilgili İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu: İşte bu kadar: Deprem ki ne deprem...

Hedefini duyurdu yine: Saçmalık dedirtti! Youtuber Fatih Altaylı yine zırvaladı!

Sözcü baltayı fena taşa vurdu! Mustafa Kemal’in eniştesine vekil kontenjanı

Malum medyaya malzeme çıktı Eyvah tehlikeye bak tehlikeye! Çocuklar cami bahçesinde kitap okuyorlar

Başkan Erdoğan'dan Yıldız Sarayı müjdesi: O tarihe kadar ücretsiz olacak
Teknoloji Terör örgütü El Kaide'nin elebaşı yakalandı
Teknoloji

Terör örgütü El Kaide'nin elebaşı yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-07-19 19:56:00 -
Terör örgütü El Kaide'nin elebaşı yakalandı

Pakistan, El Kaide terör örgütünün kurucusu Usame bin Ladin'e yakınlığıyla bilinen örgüt elebaşlarından Eminül Hak'ın yakalandığını açıkladı.

Geo News televizyonundaki habere göre, Pakistan Terörle Mücadele Birimi (CTD) yetkililerinden Osman Akram Gonadal, Pencap eyaletinin Gujrat bölgesinde Eminül Hak'ın istihbarat destekli operasyonla gözaltına alındığını bildirdi.

TERÖR ÖRGÜTÜ EL KAİDE'NİN ELEBAŞI YAKALANDI

Gonadal, terör örgütü El Kaide'nin elebaşlarından Afganistan vatandaşı Hak'ın Gujrat bölgesine bağlı Sarai Alamgir kasabası yakınlarında yakalandığını ve üzerinden Lahor ve Haripur merkezli adreslerinin yazılı olduğu Pakistan kimlik kartının çıktığını açıkladı.

Hak'a karşı dava açıldığını belirten Gonadal, yetkililerin Hak'ın Pakistan'da ne yaptığını araştıracağını aktardı.

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Füze entegre edildi! Pakistan ülkesi anlaştı: JF-17 savaş uçakları nükleer harp başlıklı seyir füzesi atabilecek
Füze entegre edildi! Pakistan ülkesi anlaştı: JF-17 savaş uçakları nükleer harp başlıklı seyir füzesi atabilecek

Dünya

Füze entegre edildi! Pakistan ülkesi anlaştı: JF-17 savaş uçakları nükleer harp başlıklı seyir füzesi atabilecek

Pakistan'da 'grev': Temsilcileri yeni zamların gelebileceğini duyurdu!
Pakistan'da 'grev': Temsilcileri yeni zamların gelebileceğini duyurdu!

Dünya

Pakistan'da 'grev': Temsilcileri yeni zamların gelebileceğini duyurdu!

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan beraat etti
Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan beraat etti

Dünya

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan beraat etti

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan beraat etti
Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan beraat etti

Dünya

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan beraat etti

Pakistan'da büyük felaket: 580 ölü
Pakistan'da büyük felaket: 580 ölü

Dünya

Pakistan'da büyük felaket: 580 ölü

Pakistan'da büyük felaket: 580 ölü
Pakistan'da büyük felaket: 580 ölü

Dünya

Pakistan'da büyük felaket: 580 ölü

{relation id:1866528 slug:'fuze-entegre-edildi-pakistan-ulkesi-anlasti-jf-17-savas-ucaklari-nukleer-harp-baslikli-seyir-fuzesi-atabilecek'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23