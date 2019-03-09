Terör örgütü DEAŞ'tan bir katliam daha...Tam 50 Ezidi kadın!
Terör örgütü DEAŞ'ın, Suriye'de son kalesi olan Bagoz'da, 50 Ezidi kadını öldürdüğü duyuruldu. Şengal Ezidileri Meclisi yetkilisi Elano Heco, Bagoz'da 50 Ezidi kadının başlarının kesilerek öldürüldüğü yönünde kendilerine bilgi geldiğini belirtirken, Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Nofel Baha Musavi, öldürülen 50 kadının kemiklerinin Irak'a getirileceğini açıkladı09 Mart 2019 Cumartesi 08:17
Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın tutunduğu son merkez olan Bagoz'da Ezidiler kurtarılırken, birçok Ezidi'nin ise DEAŞ tarafından öldürüldükleri ortaya çıktı. Bagoz'da Ezidilere ait toplu bir mezar bulunurken, toplu mezarın kısa bir süre önce toplu şekilde öldürülen 50 Ezidi kadına ait olduğu belirtildi. DEAŞ'ın yaklaşık 5 yıl önce Şengal'den Suriye'ye kaçırıp tecavüz ettiği Ezidi 50 kadını başlarını keserek öldürdüğü açıklandı.
DEAŞ yetkilisi açıkladı
Rus basın organı Sputnik'te yer alan habere göre, DEAŞ Tarafından Kaçırılanları Kurtarma Ofisi Müdürü Hüseyin El Kaidi, Bagoz'da 50 Ezidi kadının başlarının kesilerek öldürüldükleri yönünde bilgi aldıklarını söyledi. Şengal Ezidileri Meclisi yetkilisi Elano Heco da, "Bagoz'da bulunan bir DEAŞ yetkilisiyle bir Ezidi yetkili arasında telefon üzerinden görüşme yapıldı. Görüşmede DEAŞ üyesi yetkili, 50 Ezidi kadının başlarının kesilerek öldürüldüğünü aktardı. Biz bu konuyu başka birkaç yerden de duyduk. Bagoz'da Ezidilere ait bir toplu mezar da bulundu" dedi.
Iraklı yetkililer de doğruladı
Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Nofel Baha Musavi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Irak vatandaşı 50 Ezidi kadının Suriye'nin Bagoz bölgesinde DEAŞ tarafından infaz edildiği bilgisine ulaştıklarını aktardı. Musavi, kadınların kemiklerinin Irak'a getirileceklerini duyurdu.
Binlercesini kaçırıp öldürdü
DEAŞ, 3 Ağustos 2014'te, Ezidilerin yoğun olarak yaşadığı 450 bin nüfuslu Şengal (Sincar) ilçesine ağır silahlarla saldırarak kenti ve köylerini ele geçirmişti. Peşmerge kenti 2015'in Kasım ayında DEAŞ'tan almıştı. DEAŞ, Şengal baskınında binlerce Ezidi'yi kaçırmış, çoğunu da öldürmüştü. Birleşmiş Milletler ve Irak, DEAŞ'ın Ezidilere soykırım yaptığını açıklamıştı.
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