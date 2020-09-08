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Aktüel Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu yakalandı
Aktüel

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 10:38:24 -
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, terör örgütü DEAŞ'ın sözde il sorumlusu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu Nihat Turan dün yakalandı.

Merkez Kayapınar ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde gözaltına alınan Turan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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